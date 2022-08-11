«Известия»: в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 000 рублей
В России с 2023 г. предлагают повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 000 руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
По информации издания, законопроект 11 августа планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Согласно документу, с 1 января 2023 г. МРОТ должен вырасти в два раза — до 30 000 руб.
В качестве довода депутаты отмечают, что МРОТ в России значительно ниже данного показателя в странах Европы. «Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, применение новой методики расчета МРОТ, привязанной к медианной зарплате, не привело к его значительному увеличению. Уточняется, что в 2022 г. этот показатель повышался дважды. Последний раз — 1 июня (вырос на 10%). В итоге сегодня МРОТ составляет 15 279 руб. Депутаты указывают не недостаточный рост: по данным Росстата, на апрель прошлого года медианная зарплата составила 40 245 руб.
В качестве еще одной причины необходимости повышения МРОТ группа ЛДПР называет санкционное давление на Россию. В таких условиях, по мнению депутатов, следует пересмотреть политику в отношении доходов населения. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подчеркнул, что важно сделать это именно сейчас, когда идет подготовка бюджета на 2023 г.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели может потребоваться 1,16 трлн руб., в том числе 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из бюджетов субъектов РФ и еще 581,3 млрд руб. внебюджетного сектора. Отмечается, что источником расходов должны стать дополнительные доходы, которые, по оценке Минфина, составят в 2022 г. 1,5 трлн руб.
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