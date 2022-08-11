«Известия»: в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 000 рублей

По мнению авторов инициативы, применение новой методики расчета МРОТ, привязанной к медианной зарплате, не привело к его значительному увеличению. Уточняется, что в 2022 г. этот показатель повышался дважды. Последний раз — 1 июня (вырос на 10%). В итоге сегодня МРОТ составляет 15 279 руб. Депутаты указывают не недостаточный рост: по данным Росстата, на апрель прошлого года медианная зарплата составила 40 245 руб.