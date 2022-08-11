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В Крыму демонтировали отказавшийся обслуживать военных автосервис

Ведомости

Автосервис в Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании приехавшим на вулканизацию на автомобиле с символикой «Z» военнослужащим, демонтировали как незаконную постройку, передает ТАСС со ссылкой на главу Красногвардейского района Романа Шантаева. 

«Фактически его демонтировали, что-то спилили. На сегодня там одна бетонная площадка на месте этого автосервиса. Стройматериалы, которые были демонтированы, лежат рядом», — отметил Шантаев.

По его словам, рядом с автосервисом расположены другие незаконные постройки, предположительно принадлежащие тому же предпринимателю. Шантаев добавил, что в дальнейшем администрация поселения планирует снести и эти сооружения.

В июне в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в автосервисе в поселке Видное автомобилю с символикой «Z» отказали в вулканизации шин, заявив, что «военным не помогают». Позже владелец техстанции Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что автосервис оказался построенным незаконно и подлежит сносу. По его словам, это послужит «хорошим уроком горе-предпринимателю».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных