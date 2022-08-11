В Крыму демонтировали отказавшийся обслуживать военных автосервис
Автосервис в Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании приехавшим на вулканизацию на автомобиле с символикой «Z» военнослужащим, демонтировали как незаконную постройку, передает ТАСС со ссылкой на главу Красногвардейского района Романа Шантаева.
«Фактически его демонтировали, что-то спилили. На сегодня там одна бетонная площадка на месте этого автосервиса. Стройматериалы, которые были демонтированы, лежат рядом», — отметил Шантаев.
По его словам, рядом с автосервисом расположены другие незаконные постройки, предположительно принадлежащие тому же предпринимателю. Шантаев добавил, что в дальнейшем администрация поселения планирует снести и эти сооружения.
В июне в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в автосервисе в поселке Видное автомобилю с символикой «Z» отказали в вулканизации шин, заявив, что «военным не помогают». Позже владелец техстанции Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что автосервис оказался построенным незаконно и подлежит сносу. По его словам, это послужит «хорошим уроком горе-предпринимателю».
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