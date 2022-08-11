В Крыму демонтировали отказавшийся обслуживать военных автосервис

В июне в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в автосервисе в поселке Видное автомобилю с символикой «Z» отказали в вулканизации шин, заявив, что «военным не помогают». Позже владелец техстанции Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.