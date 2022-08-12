Кэшбэк за поездки на Дальний Восток увеличили на 20 000 рублей

Осенний этап продажи туров по России с кэшбэком в 20% начнется 25 августа, он распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, отметил Мишустин. Он также напомнил, что на круизы кэшбэк будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации.