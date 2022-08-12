Кэшбэк за поездки на Дальний Восток увеличили на 20 000 рублей
Кэшбэк за путевки на Дальний Восток увеличится на 20%, можно будет вернуть до 40 000 руб., об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Горно-Алтайск, передает агентство «РИА Новости».
«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 000 руб.», — отметил он. Раньше этот порог был вдвое меньше, граждане могли вернуть максимум только 20 000 руб. от поездки.
Идея увеличить сумму кэшбэка за поездки на Дальний Восток была предложена еще в сентябре прошлого года во время Восточного экономического форума (ВЭФ). 9 июня Путин поручил повысить предельную сумму выплат до конца сентября.
Осенний этап продажи туров по России с кэшбэком в 20% начнется 25 августа, он распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, отметил Мишустин. Он также напомнил, что на круизы кэшбэк будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации.
Программу кэшбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 г., таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.
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