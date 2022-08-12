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Общество

В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка

Ведомости

В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка. Это следует из ответа главы департамента образования и науки КГГА (Киевская городская государственная администрация) на запрос одной из общественных организаций, сообщает Telegram-канал «Klymenko time».

К сообщению прикреплен скан документа, согласно которому в киевских школах в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка вообще ни как предмета, ни факультативно».

Украина начала вытеснять русский язык из системы образования, начиная с 2014 г., а с началом военной спецоперации РФ на Украине взяла курс на тотальную дерусификацию. 1 июля депутаты КГГА заявили о намерении ввести запрет на использование в столице «русскоязычного культурного продукта», писал ТАСС.

Ранее в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили прослушивание в общественных местах песен на русском языке. В Харьковском университете была закрыта кафедра русского языка и литературы. Глава администрации русскоговорящего Кривого Рога также заявил о необходимости отказа от использования русского языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных