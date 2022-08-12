В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка

Украина начала вытеснять русский язык из системы образования, начиная с 2014 г., а с началом военной спецоперации РФ на Украине взяла курс на тотальную дерусификацию. 1 июля депутаты КГГА заявили о намерении ввести запрет на использование в столице «русскоязычного культурного продукта», писал ТАСС.