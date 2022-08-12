В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка
В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка. Это следует из ответа главы департамента образования и науки КГГА (Киевская городская государственная администрация) на запрос одной из общественных организаций, сообщает Telegram-канал «Klymenko time».
К сообщению прикреплен скан документа, согласно которому в киевских школах в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка вообще ни как предмета, ни факультативно».
Украина начала вытеснять русский язык из системы образования, начиная с 2014 г., а с началом военной спецоперации РФ на Украине взяла курс на тотальную дерусификацию. 1 июля депутаты КГГА заявили о намерении ввести запрет на использование в столице «русскоязычного культурного продукта», писал ТАСС.
Ранее в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили прослушивание в общественных местах песен на русском языке. В Харьковском университете была закрыта кафедра русского языка и литературы. Глава администрации русскоговорящего Кривого Рога также заявил о необходимости отказа от использования русского языка.
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