Продажи туров по программе осеннего кэшбэка продлятся до 10 сентября
Продажи в рамках осеннего этапа программы кэшбэка при оплате туристических поездок внутри России продлятся с 25 августа по 10 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Уточняется, что новым условием для участия в программе стало увеличение количества ночей с двух до трех.
Помимо этого, важным нововведением стало повышение максимального порога кэшбэка при поездках на Дальний Восток по поручению президента России Владимира Путина от 9 июня. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 руб., доля кэшбэка сохраняется на уровне 20%.
По словам Догузовой, программа в рамках этого этапа распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации.
Программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 г. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.
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