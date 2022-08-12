Газета
Общество

Продажи туров по программе осеннего кэшбэка продлятся до 10 сентября

Ведомости

Продажи в рамках осеннего этапа программы кэшбэка при оплате туристических поездок внутри России продлятся с 25 августа по 10 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Уточняется, что новым условием для участия в программе стало увеличение количества ночей с двух до трех.

Помимо этого, важным нововведением стало повышение максимального порога кэшбэка при поездках на Дальний Восток по поручению президента России Владимира Путина от 9 июня. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 руб., доля кэшбэка сохраняется на уровне 20%.

По словам Догузовой, программа в рамках этого этапа распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации.

Программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 г. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных