Продажи туров по программе осеннего кэшбэка продлятся до 10 сентября

Программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 г. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.