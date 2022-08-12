Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти ребенка в ходе лечения от СМА
Росздравнадзор инициировал проверку обстоятельств смерти ребенка в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом «Золгенсма», сообщается на сайте ведомства.
«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата «Золгенсма» в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
О смерти двух детей в России и Казахстане на фоне лечения «Золгенсмой» сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на производителя препарата – швейцарскую фармкомпанию Novartis.
Причиной смерти, по данным производителя, обоих пациентов стала острая печеночная недостаточность. Она наступила спустя 5-6 недель после введения препарата методом инфузии и примерно через 1-10 дней после введения кортикостероидов (противовоспалительные препараты).
«Золгенсма» считается самым дорогим препаратом в мире. Одна доза стоит более $2 млн. В России его зарегистрировали в декабре 2021 г. До этого лечение СМА в стране проводилось при помощи лекарств «Спинраза» и «Рисдиплам». Однако их нужно было принимать в течение всей жизни. Укол «Золгенсма» же делается только один раз, в возрасте до двух лет.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. При СМА также наблюдаются скелетные нарушения (сколиоз, деформации грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность.
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