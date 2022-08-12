Историю Запорожья внедрят в курс истории России
История Запорожской области будет внедрена в общий курс истории России, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в Telegram-канале главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.
Балицкий сообщил, что Запорожскую область посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Стороны обсудили формирование преподавательского состава по истории, помощь российских вузов в повышении квалификации учителей, а также участие запорожских специалистов в российских образовательных проектах.
Также на встрече было принято решение о создании отделения Российского исторического отделения Запорожской области на базе МГУ им. Макаренко. Балицкий заявил, что это «позитивно отразится на формировании планов образовательных программ и позволит быстрее интегрироваться в российскую систему высшего образования и преподавания правдивой и, самое главное, нашей истории».
8 августа 2022 г. Балицкий подписал Указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.
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