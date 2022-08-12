Историю Запорожья внедрят в курс истории России

Также на встрече было принято решение о создании отделения Российского исторического отделения Запорожской области на базе МГУ им. Макаренко. Балицкий заявил, что это «позитивно отразится на формировании планов образовательных программ и позволит быстрее интегрироваться в российскую систему высшего образования и преподавания правдивой и, самое главное, нашей истории».