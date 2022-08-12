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Историю Запорожья внедрят в курс истории России

Ведомости

История Запорожской области будет внедрена в общий курс истории России, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в Telegram-канале главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Балицкий сообщил, что Запорожскую область посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Стороны обсудили формирование преподавательского состава по истории, помощь российских вузов в повышении квалификации учителей, а также участие запорожских специалистов в российских образовательных проектах.

Также на встрече было принято решение о создании отделения Российского исторического отделения Запорожской области на базе МГУ им. Макаренко. Балицкий заявил, что это «позитивно отразится на формировании планов образовательных программ и позволит быстрее интегрироваться в российскую систему высшего образования и преподавания правдивой и, самое главное, нашей истории».

8 августа 2022 г. Балицкий подписал Указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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