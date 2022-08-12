Суд отправил «скопинского маньяка» Мохова под домашний арест до 7 октября
Суд отправил так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который помогал скрывать следы убийства, под домашний арест до 7 октября, передает агентство «РИА Новости».
Об этой мере пресечения попросил ранее СК. По версии следователей, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области в ходе ссоры мужчина был убит ударом локтя в шею. Его обнаружили 7 августа во дворе заброшенного дома. Подозреваемый впоследствии был пойман и дал признательные показания. Также он указал на то, что Мохов помогал ему скрыть следы преступления. Предположительно, убийство произошло в его доме, после чего подозреваемый и Мохов перенесли тело во двор.
10 августа было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления. По предъявленной статье (ст. 316 ч. 2 УК РФ) Мохову грозит штраф в размере до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет.
В 2000 г. Мохов похитил девушек 14 и 17 лет и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение 3,5 лет они находились там, одна из жертв несколько раз родила от него детей. 4 мая 2004 г. девушек освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев. Его освободили 3 марта 2021 г.
Суд установил за ним надзор на 6 лет. В течение этого времени ему запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также он должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. После того как он дал интервью Ксении Собчак, суд ужесточил надзор. В частности, ему было запрещено общаться с журналистами и посещать кафе. С тех пор его несколько раз штрафовали за нарушение административного надзора, а в августе 2021 г. его арестовали на 10 суток за то, что он принял участие в видеоролике в поддержку КПРФ.
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