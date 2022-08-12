Суд отправил «скопинского маньяка» Мохова под домашний арест до 7 октября

Суд установил за ним надзор на 6 лет. В течение этого времени ему запрещено посещать любые массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также он должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. После того как он дал интервью Ксении Собчак, суд ужесточил надзор. В частности, ему было запрещено общаться с журналистами и посещать кафе. С тех пор его несколько раз штрафовали за нарушение административного надзора, а в августе 2021 г. его арестовали на 10 суток за то, что он принял участие в видеоролике в поддержку КПРФ.