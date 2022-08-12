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Общество

Производитель препарата «Золгенсма» изменит инструкцию по его применению

Ведомости

Швейцарская фармкомпания Novartis, которая производит лекарство «Золгенсма», обновит инструкцию по его применению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. 

«После двух недавних летальных случаев и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим инструкцию по медицинскому применению препарата данными об острой печеночной недостаточности, которая может приводить к смертельному исходу», — заявили в компании. При этом уточняется, что инструкция и до этого содержала сведения о побочном эффекте в виде острой печеночной недостаточности.

Ранее сегодня стало известно о смерти двух детей из России и Казахстана в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом «Золгенсма». Отмечалось, что причиной летального исхода стала острая печеночная недостаточность. 

После этого в Росздравнадзоре сообщили, что проведут проверку обстоятельств смерти российского пациента.

«Золгенсма» считается самым дорогим препаратом в мире. Одна доза стоит более $2 млн. В России ее зарегистрировали в декабре 2021 г. До этого лечение СМА в стране проводилось при помощи лекарств «Спинраза» и «Рисдиплам». Однако их нужно было принимать в течение всей жизни. Укол «Золгенсма» же делается только один раз, в возрасте до двух лет.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. При СМА также наблюдаются скелетные нарушения (сколиоз, деформации грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных