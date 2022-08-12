Производитель препарата «Золгенсма» изменит инструкцию по его применению
Швейцарская фармкомпания Novartis, которая производит лекарство «Золгенсма», обновит инструкцию по его применению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«После двух недавних летальных случаев и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим инструкцию по медицинскому применению препарата данными об острой печеночной недостаточности, которая может приводить к смертельному исходу», — заявили в компании. При этом уточняется, что инструкция и до этого содержала сведения о побочном эффекте в виде острой печеночной недостаточности.
Ранее сегодня стало известно о смерти двух детей из России и Казахстана в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом «Золгенсма». Отмечалось, что причиной летального исхода стала острая печеночная недостаточность.
После этого в Росздравнадзоре сообщили, что проведут проверку обстоятельств смерти российского пациента.
«Золгенсма» считается самым дорогим препаратом в мире. Одна доза стоит более $2 млн. В России ее зарегистрировали в декабре 2021 г. До этого лечение СМА в стране проводилось при помощи лекарств «Спинраза» и «Рисдиплам». Однако их нужно было принимать в течение всей жизни. Укол «Золгенсма» же делается только один раз, в возрасте до двух лет.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. При СМА также наблюдаются скелетные нарушения (сколиоз, деформации грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность.
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