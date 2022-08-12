В Херсонской области начали выдавать госномера и водительские права российского образца
Автомобилистам в Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца с региональным кодом 184, сообщил пресс-центр МВД.
«Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184», – говорится в сообщении.
В ведомстве также пообещали вскоре открыть дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты для жителей области.
Ранее в ГИБДД сообщали, что госномера и документы российского образца будут получать жители Херсонской области, оформившие российский паспорт. Граждане Украины будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области, уточнял «Интерфакс».
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.
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