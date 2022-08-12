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Общество

В Херсонской области начали выдавать госномера и водительские права российского образца

Ведомости

Автомобилистам в Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца с региональным кодом 184, сообщил пресс-центр МВД.

«Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184», – говорится в сообщении.

В ведомстве также пообещали вскоре открыть дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты для жителей области.

Ранее в ГИБДД сообщали, что госномера и документы российского образца будут получать жители Херсонской области, оформившие российский паспорт. Граждане Украины будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области, уточнял «Интерфакс».

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных