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Путин утвердил празднование Дня российской анимации 8 апреля

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — говорится в указе. 

В этот день в 1912 г. состоялась премьера мультфильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами», который является одной из первых анимационных картин в истории России. Известно, что это также одна из первых кукольных лент в мире. 

Ранее Путин учредил День среднего профессионального образования 2 октября. Подчеркивалось, что целью инициативы является развитие и популяризация среднего профессионального образования в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных