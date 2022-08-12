Путин утвердил празднование Дня российской анимации 8 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — говорится в указе.
В этот день в 1912 г. состоялась премьера мультфильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами», который является одной из первых анимационных картин в истории России. Известно, что это также одна из первых кукольных лент в мире.
Ранее Путин учредил День среднего профессионального образования 2 октября. Подчеркивалось, что целью инициативы является развитие и популяризация среднего профессионального образования в стране.
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