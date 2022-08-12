В ДНР и ЛНР установили минимальный размер пенсии на уровне 10 000 рублей
Размер пенсии, которая будет выдаваться жителям Донецкой и Луганской народных республик, составит не менее 10 000 руб., соответствующее постановление опубликовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина и в Telegram-канале правительства ЛНР.
«Документом устанавливается, что с 1 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой Народной Республики"), в том числе по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, составляет 10 000 руб.», — написано в сообщении главы ДНР.
Также правительство ЛНР установило аналогичный минимальный порог пенсии. «Правительство установило размер минимальной пенсии для жителей Луганской Народной Республики в размере 10 000 руб.», — говорится в сообщении.
Последний раз минимальный размер пенсии в ЛНР был увеличен в начале 2022 г. на 20% и составил 7 885. О таком же решении было объявлено и в ДНР — минимальная пенсия была повышена до аналогичного значения.
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