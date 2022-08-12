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Общество

В ДНР и ЛНР установили минимальный размер пенсии на уровне 10 000 рублей

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Размер пенсии, которая будет выдаваться жителям Донецкой и Луганской народных республик, составит не менее 10 000 руб., соответствующее постановление опубликовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина и в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Документом устанавливается, что с 1 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой Народной Республики"), в том числе по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, составляет 10 000 руб.», — написано в сообщении главы ДНР.

Также правительство ЛНР установило аналогичный минимальный порог пенсии. «Правительство установило размер минимальной пенсии для жителей Луганской Народной Республики в размере 10 000 руб.», — говорится в сообщении.

Последний раз минимальный размер пенсии в ЛНР был увеличен в начале 2022 г. на 20% и составил 7 885. О таком же решении было объявлено и в ДНР — минимальная пенсия была повышена до аналогичного значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных