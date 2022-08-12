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Общество

МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске

Ведомости

Есть угроза дальнейшего разрушения многоквартирного дома в Омске, где сегодня произошло частичное обрушение, сообщил начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, передает ТАСС. Уточняется, что другая сторона дома также находится в аварийном состоянии. 

«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии. Там все оцепили», — ответил Колодинский на вопрос о том, есть ли угроза дальнейшего обрушения дома. 

Сегодня в 13:27 мск в Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной стало ветхое состояние дома. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. Были эвакуированы 40 человек. 

По информации портала «Город55», дом признали аварийным накануне, 11 августа, хотя первый раз стены дома обрушились еще в апреле 2021 г. Тогда прокуратура только в ноябре смогла через суд добиться, чтобы здание отремонтировали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных