МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске
Есть угроза дальнейшего разрушения многоквартирного дома в Омске, где сегодня произошло частичное обрушение, сообщил начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, передает ТАСС. Уточняется, что другая сторона дома также находится в аварийном состоянии.
«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии. Там все оцепили», — ответил Колодинский на вопрос о том, есть ли угроза дальнейшего обрушения дома.
Сегодня в 13:27 мск в Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной стало ветхое состояние дома. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах. Были эвакуированы 40 человек.
По информации портала «Город55», дом признали аварийным накануне, 11 августа, хотя первый раз стены дома обрушились еще в апреле 2021 г. Тогда прокуратура только в ноябре смогла через суд добиться, чтобы здание отремонтировали.
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