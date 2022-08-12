Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 7,4%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России сегодня снизился с 8,6 до 7,4%, следует из данных оперативного штаба. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.
За прошедшие сутки в стране выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Это максимальные показатели с марта. Больше всего заражений было выявлено в Москве — 7381, Санкт-Петербурге — 3229, Московской области — 2902, Краснодарском крае — 826, Ленинградской области — 605 и Ростовской области — 504. В остальных регионах России заражения не превысили 500 человек. Также за последние сутки 14 320 человек выздоровели, 2619 — госпитализированы, 57 — умерли.
Накануне, 11 августа, в России выявили шесть случаев заболевания новым штаммом COVID-19 — «дельтакроном», гибридом «дельты» и «омикрона».
При этом Роспотребнадзор пока не считает необходимым вводить ограничительные меры на федеральном уровне, но порекомендовал уязвимым группам граждан носить медицинские маски в общественных местах. Минздрав также рекомендовал ревакцинироваться.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.