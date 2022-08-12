Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 7,4%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России сегодня снизился с 8,6 до 7,4%, следует из данных оперативного штаба. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.