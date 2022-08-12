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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 7,4%

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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России сегодня снизился с 8,6 до 7,4%, следует из данных оперативного штаба. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%. 

За прошедшие сутки в стране выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Это максимальные показатели с марта. Больше всего заражений было выявлено в Москве — 7381, Санкт-Петербурге — 3229, Московской области — 2902, Краснодарском крае — 826, Ленинградской области — 605 и Ростовской области — 504. В остальных регионах России заражения не превысили 500 человек. Также за последние сутки 14 320 человек выздоровели, 2619 — госпитализированы, 57 — умерли.

Накануне, 11 августа, в России выявили шесть случаев заболевания новым штаммом COVID-19 — «дельтакроном», гибридом «дельты» и «омикрона». 

При этом Роспотребнадзор пока не считает необходимым вводить ограничительные меры на федеральном уровне, но порекомендовал уязвимым группам граждан носить медицинские маски в общественных местах. Минздрав также рекомендовал ревакцинироваться. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных