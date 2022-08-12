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Время ожидания для пересечения границы Эстонии с Россией достигло 30 часов

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На пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе образовалась живая очередь более чем из 350 автомобилей, на прохождение которой потребуется около 30 часов, следует из данных портала GoSwift. 

Согласно сайту, время прохождения очереди по записи задерживается на 9 часов. Общее число автомобилей в очереди превышает 800. Причина такого сильного затора — в долгом досмотре автомобилей и в их большом количестве, отмечает РБК. По данным «Фонтанки», в час границу проходят от 1 до 12 машин. 

Накануне, 11 августа, власти Эстонии приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, ограничение вступит в силу через неделю. При этом оно не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство. 

Уточняется, что это решение пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос планируется обсудить на следующей неделе, сообщили в эстонском МИДе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных