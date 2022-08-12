Время ожидания для пересечения границы Эстонии с Россией достигло 30 часов
На пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе образовалась живая очередь более чем из 350 автомобилей, на прохождение которой потребуется около 30 часов, следует из данных портала GoSwift.
Накануне, 11 августа, власти Эстонии приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, ограничение вступит в силу через неделю. При этом оно не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.
Уточняется, что это решение пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос планируется обсудить на следующей неделе, сообщили в эстонском МИДе.
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