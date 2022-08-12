Время ожидания для пересечения границы Эстонии с Россией достигло 30 часов

Накануне, 11 августа, власти Эстонии приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, ограничение вступит в силу через неделю. При этом оно не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.