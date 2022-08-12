Более 10 человек погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в Черногории
11 человек убито и шестеро ранены в результате нападения неизвестного в городе Цетине в Черногории, сообщило Радио и телевидение страны (TVCG) со ссылкой на полицию.
Среди раненых есть один полицейский. Перестрелка произошла в историческом центре города. По данным телерадиокомпании, ей предшествовал бытовой конфликт, после которого нападавший начал беспорядочную стрельбу на улице рядом со своим домом. Он был убит полицейскими.
Четверо раненых были госпитализированы в больницу Цетине, еще двое – в клинический центр в Подгорице. Два человека, которые были госпитализированы в больницу Цетине, вне опасности, один пациент после лечения был отпущен на домашнее лечение. Трое пациентов получили серьезные травмы, и сейчас находятся в операционных.
Информации о нападавшем пока нет, известно, что это 34-летний мужчина.