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Более 10 человек погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в Черногории

Ведомости

11 человек убито и шестеро ранены в результате нападения неизвестного в городе Цетине в Черногории, сообщило Радио и телевидение страны (TVCG) со ссылкой на полицию.

Среди раненых есть один полицейский. Перестрелка произошла в историческом центре города. По данным телерадиокомпании, ей предшествовал бытовой конфликт, после которого нападавший начал беспорядочную стрельбу на улице рядом со своим домом. Он был убит полицейскими.

Четверо раненых были госпитализированы в больницу Цетине, еще двое – в клинический центр в Подгорице. Два человека, которые были госпитализированы в больницу Цетине, вне опасности, один пациент после лечения был отпущен на домашнее лечение. Трое пациентов получили серьезные травмы, и сейчас находятся в операционных.

Информации о нападавшем пока нет, известно, что это 34-летний мужчина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных