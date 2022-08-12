Более 10 человек погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в Черногории

Четверо раненых были госпитализированы в больницу Цетине, еще двое – в клинический центр в Подгорице. Два человека, которые были госпитализированы в больницу Цетине, вне опасности, один пациент после лечения был отпущен на домашнее лечение. Трое пациентов получили серьезные травмы, и сейчас находятся в операционных.