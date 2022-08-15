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Умер художник Дмитрий Врубель

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Художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила главный редактор издания The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Врубель скончался 14 августа. О причинах смерти пока не сообщается. В конце июня художник был госпитализирован с COVID-19, а его жена Виктория Тимофеева сообщала, что у него возникли осложнения с сердцем.

Врубель родился в 1960 г. в Москве. Он учился в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. С 1983 г. являлся членом Союза художников СССР.

Врубель прославился как представитель соц-арта. Самой известной работой художника стал «Братский поцелуй» 1990 г. на Берлинской стене: граффити, изображающее поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

В 1990-х гг. Врубель начал работать в соавторстве с женой. А в 2010 г. художники переехали в Берлин, где создали мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре P.A.N.D.A.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных