Умер художник Дмитрий Врубель
Художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила главный редактор издания The Art Newspaper Russia Милена Орлова.
Врубель скончался 14 августа. О причинах смерти пока не сообщается. В конце июня художник был госпитализирован с COVID-19, а его жена Виктория Тимофеева сообщала, что у него возникли осложнения с сердцем.
Врубель родился в 1960 г. в Москве. Он учился в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. С 1983 г. являлся членом Союза художников СССР.
Врубель прославился как представитель соц-арта. Самой известной работой художника стал «Братский поцелуй» 1990 г. на Берлинской стене: граффити, изображающее поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
В 1990-х гг. Врубель начал работать в соавторстве с женой. А в 2010 г. художники переехали в Берлин, где создали мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре P.A.N.D.A.
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