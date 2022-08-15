Число погибших из-за взрыва в ереванском торговом центре увеличилось до шести
Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до шести человек, сообщило министерство здравоохранения Армении. «В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" погибли 6 человек», – опубликовало ведомство обновленные данные в своем Telegram-канале. Отмечается, что число пострадавших, обратившихся в медицинские центры, достигло 61. Состояние 21 из них специалисты оценивают как средней тяжести. Остальные пациенты выписаны после обследования.
14 августа в Ереване мощный взрыв произошел в торговом центре «Сурмалу». Сообщалось, что в результате пострадали более 50 человек. По соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, изначально взрыв, обернувшийся пожаром, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия.
Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по двум статьям – о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, также повлекшем смерть человека. Причины произошедшего устанавливаются.
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