Число погибших из-за взрыва в ереванском торговом центре увеличилось до шести

14 августа в Ереване мощный взрыв произошел в торговом центре «Сурмалу». Сообщалось, что в результате пострадали более 50 человек. По соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, изначально взрыв, обернувшийся пожаром, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия.