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Число погибших из-за взрыва в ереванском торговом центре увеличилось до шести

Ведомости

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до шести человек, сообщило министерство здравоохранения Армении. «В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" погибли 6 человек», – опубликовало ведомство обновленные данные в своем Telegram-канале. Отмечается, что число пострадавших, обратившихся в медицинские центры, достигло 61. Состояние 21 из них специалисты оценивают как средней тяжести. Остальные пациенты выписаны после обследования.

14 августа в Ереване мощный взрыв произошел в торговом центре «Сурмалу». Сообщалось, что в результате пострадали более 50 человек. По соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, изначально взрыв, обернувшийся пожаром, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия.

Из-за мощного взрыва в Ереване пострадало более 50 человек

Причины произошедшего в торговом центре устанавливаются

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по двум статьям – о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, также повлекшем смерть человека. Причины произошедшего устанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных