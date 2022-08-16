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Глава Крыма выехал в село Майское после сообщений о взрыве

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района на севере республики после сообщений о взрыве и пожаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — говорится в публикации.

Ранее в социальных сетях местные жители опубликовали видео пожара на трансформаторной подстанции. По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, возгорание началось после взрыва в 6 утра. Уточняется, что сейчас идет устранение последствий.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков также прокомментировал инцидент. «Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — написал он.

До этого 9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, также произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате взрывов 14 человек пострадали, один погиб. Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных