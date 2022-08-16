Глава Крыма выехал в село Майское после сообщений о взрыве
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района на севере республики после сообщений о взрыве и пожаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — говорится в публикации.
Ранее в социальных сетях местные жители опубликовали видео пожара на трансформаторной подстанции. По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, возгорание началось после взрыва в 6 утра. Уточняется, что сейчас идет устранение последствий.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков также прокомментировал инцидент. «Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — написал он.
До этого 9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, также произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате взрывов 14 человек пострадали, один погиб. Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.
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