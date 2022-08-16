Глава Крыма выехал в село Майское после сообщений о взрыве

До этого 9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, также произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате взрывов 14 человек пострадали, один погиб. Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.