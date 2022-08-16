Из-за детонации боеприпасов в Крыму пострадали два человека
На севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения, которое находится рядом с местом ЧП.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — рассказал собеседник ТАСС.
Информацию также подтвердили в Минобороны РФ агентству «РИА Новости».
Отмечается, что власти эвакуируют жителей села. Источник агентства уточнил, что часть людей выехала из населенного пункта на своих машинах или с соседями. Также всех желающих покинуть село власти готовы вывезти на автобусах.
На место происшествия также выехал глава Крыма Сергей Аксенов. «Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее местные жители в социальных сетях опубликовали видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. В настоящее время пожар локализован, уточнили в Минэнерго РФ.
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