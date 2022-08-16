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Из-за детонации боеприпасов в Крыму пострадали два человека

Ведомости

На севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения, которое находится рядом с местом ЧП. 

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — рассказал собеседник ТАСС. 

Информацию также подтвердили в Минобороны РФ агентству «РИА Новости».

Отмечается, что власти эвакуируют жителей села. Источник агентства уточнил, что часть людей выехала из населенного пункта на своих машинах или с соседями. Также всех желающих покинуть село власти готовы вывезти на автобусах.    

На место происшествия также выехал глава Крыма Сергей Аксенов. «Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее местные жители в социальных сетях опубликовали видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. В настоящее время пожар локализован, уточнили в Минэнерго РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных