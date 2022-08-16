Глава Крыма сообщил об ограничении движения поездов из-за взрывов на севере республики
Пассажирские поезда, следующие с материковой части России, будут останавливаться на станции Владиславовка (маршрут Джанкой – Феодосия). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», – говорится в сообщении.
Аксенов уточнил, что там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции.
Маршрут поездов был сокращен из-за повреждения железнодорожного полотна в результате детонации боеприпасов на севере Крыма, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства отметил, что повреждено 10 км участка между станциями Азовское и Разъезд. «Задержано три поезда, в которых следовали 2000 человек», – уточнил он.
Источник «Коммерсанта» во властных структурах региона также рассказал, что причиной ограничения движения поездов могла стать авария на железнодорожных путях или отработка вопросов безопасности. По его словам, накануне на полуострове усилили досмотр поездов, прибывающих с материка, и ввели ряд новых ограничительных мер для пассажиров.
Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. После этого на место происшествия прибыл Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. В настоящее время известно о двух пострадавших. Аксенов уточнил, что их жизни ничто не угрожает.
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