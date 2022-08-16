Глава Крыма сообщил об ограничении движения поездов из-за взрывов на севере республики

Ранее сегодня жители села Майское Джанкойского района опубликовали в социальных сетях видео пожара на трансформаторной подстанции, который начался после взрыва. После этого на место происшествия прибыл Сергей Аксенов. Он сообщил, что причиной возгорания стала детонация боеприпасов. В настоящее время известно о двух пострадавших. Аксенов уточнил, что их жизни ничто не угрожает.