Первая леди США сдала положительный тест на коронавирус

Джилл и Джо Байдены в настоящее время отдыхают в Южной Каролине, отмечает агентство, там же у первой леди вчера появились признаки простуды. Сейчас Джилл Байден находится на самоизоляции, она останется в частной резиденции в Южной Каролине до тех пор, пока не получит два отрицательных теста. Ей прописали курс противовирусных препаратов Paxlovid компании Pfizer.