Первая леди США сдала положительный тест на коронавирус
Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус, пишет Bloomberg со ссылкой на администрацию президента.
Джилл и Джо Байдены в настоящее время отдыхают в Южной Каролине, отмечает агентство, там же у первой леди вчера появились признаки простуды. Сейчас Джилл Байден находится на самоизоляции, она останется в частной резиденции в Южной Каролине до тех пор, пока не получит два отрицательных теста. Ей прописали курс противовирусных препаратов Paxlovid компании Pfizer.
Джо Байден, который сам вылечился от коронавируса всего неделю назад, сдал отрицательный тест сегодня утром, теперь ему придется соблюдать масочный режим.
О коронавирусе у Джо Байдена стало известно 21 июля, болезнь, как сообщал лечащий врач президента Кевин О'Коннор, протекала в легкой форме.
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