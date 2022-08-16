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Первая леди США сдала положительный тест на коронавирус

Ведомости

Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус, пишет Bloomberg со ссылкой на администрацию президента.

Джилл и Джо Байдены в настоящее время отдыхают в Южной Каролине, отмечает агентство, там же у первой леди вчера появились признаки простуды. Сейчас Джилл Байден находится на самоизоляции, она останется в частной резиденции в Южной Каролине до тех пор, пока не получит два отрицательных теста. Ей прописали курс противовирусных препаратов Paxlovid компании Pfizer.

Джо Байден, который сам вылечился от коронавируса всего неделю назад, сдал отрицательный тест сегодня утром, теперь ему придется соблюдать масочный режим.

О коронавирусе у Джо Байдена стало известно 21 июля, болезнь, как сообщал лечащий врач президента Кевин О'Коннор, протекала в легкой форме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных