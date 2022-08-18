В Минтрансе предупредили о плохой видимости в Подмосковье из-за смога от пожаров

Смог и запах гари сохраняются в некоторых районах Москвы уже второй день. Сегодня они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду.