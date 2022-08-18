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Общество

В Минтрансе предупредили о плохой видимости в Подмосковье из-за смога от пожаров

Ведомости

На дорогах в Москве и Московской области наблюдается ухудшение видимости, об этом предупредили в министерстве транспорта Подмосковья. В ведомстве связывают это со смогом из-за пожаров в Рязанской области. 

«В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. А плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара — до +32», — сказано в сообщении. Также в ведомстве напомнили водителям о том, что им необходимо быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

Смог и запах гари сохраняются в некоторых районах Москвы уже второй день. Сегодня они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду.

Крупный пожар в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы, связали с сухими грозами. Огонь охватил около 6001 га. Сейчас в Рязанской области работают 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76. Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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