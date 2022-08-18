В Минтрансе предупредили о плохой видимости в Подмосковье из-за смога от пожаров
На дорогах в Москве и Московской области наблюдается ухудшение видимости, об этом предупредили в министерстве транспорта Подмосковья. В ведомстве связывают это со смогом из-за пожаров в Рязанской области.
«В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. А плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара — до +32», — сказано в сообщении. Также в ведомстве напомнили водителям о том, что им необходимо быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.
Смог и запах гари сохраняются в некоторых районах Москвы уже второй день. Сегодня они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду.
Крупный пожар в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы, связали с сухими грозами. Огонь охватил около 6001 га. Сейчас в Рязанской области работают 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76. Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров.
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