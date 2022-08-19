«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных
В России может появиться фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек персональных данных. Минцифры уже начало обсуждение проекта с рядом крупных IT-компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников, близких к диалогу, и источник в крупной российской IT-компании.
По их словам, средства могут быть выделены из оборотных штрафов, которые компании обяжут выплачивать за утечки данных. В Минцифры уточнили, что в настоящее время прорабатывается механизм компенсаций. Речь в том числе идет о порядке «высчитывания объема» и установлении критериев, по которым можно будет претендовать на компенсацию.
GR-директор «СерчИнформ» Ольга Минаева считает, что создание такого фонда является «шагом вперед». Она отметила, что суды «нередко присуждают символические компенсации, не соответствующие уровню проблемы».
Вместе с тем у экспертов возникает много вопросов к проекту. Так, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин указывает на административные издержки и систему учета и распределения компенсаций при создании фонда. По словам директора центра разработки Artezio Дмитрия Паршина, если пострадавшим придется доказывать причиненный ущерб, то «компенсацию смогут получить единицы».
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Согласно ему, вводится оборотный штраф в 1%. Он также может быть увеличен до 3%, если компания попытается скрыть инцидент. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.
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