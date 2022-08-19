«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

По их словам, средства могут быть выделены из оборотных штрафов, которые компании обяжут выплачивать за утечки данных. В Минцифры уточнили, что в настоящее время прорабатывается механизм компенсаций. Речь в том числе идет о порядке «высчитывания объема» и установлении критериев, по которым можно будет претендовать на компенсацию.