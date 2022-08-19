МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова

По версии обвинения, которую пересказывает ТАСС, с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях.