МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова
В России объявили в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия»), который приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке, следует из данных базы розыска МВД России.
«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 г. рождения, разыскивается по статье УК РФ», – говорится в карточке. Источник ТАСС уточнил, что местонахождение Белоусова до сих пор не установлено.
Мосгорсуд 3 августа приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Кроме того, Белоусов должен выплатить штраф в размере 500 млн руб. Защита депутата обжаловала приговор. Заседание назначено на 25 августа.
В 2017 г. депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую входил также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, уже бежавший за границу.
По версии обвинения, которую пересказывает ТАСС, с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях.
Избравшийся в Госдуму в 2011 г. депутатом Белоусов и его теща Бутакова вину не признают. В 2018 г. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Это не помешало ему в сентябре 2021 г. стать депутатом нового созыва Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.