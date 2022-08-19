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МВД объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова

Ведомости

В России объявили в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия»), который приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке, следует из данных базы розыска МВД России.

«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 г. рождения, разыскивается по статье УК РФ», – говорится в карточке. Источник ТАСС уточнил, что местонахождение Белоусова до сих пор не установлено.

Мосгорсуд 3 августа приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Кроме того, Белоусов должен выплатить штраф в размере 500 млн руб. Защита депутата обжаловала приговор. Заседание назначено на 25 августа.

В 2017 г. депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую входил также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, уже бежавший за границу.

По версии обвинения, которую пересказывает ТАСС, с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях. 

Избравшийся в Госдуму в 2011 г. депутатом Белоусов и его теща Бутакова вину не признают. В 2018 г. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Это не помешало ему в сентябре 2021 г. стать депутатом нового созыва Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных