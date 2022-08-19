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Общество

Опрос: 56,6% врачей в России поддержали бы возвращение антиковидных ограничений

Ведомости

Больше половины опрошенных в мобильном приложении «Справочник врача» медиков (56,6%) высказались за возвращение антиковидных ограничений в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса. 

При этом 43,4% респондентов выступают против повторного введения мер. Негативное отношение к ограничениям врачи объяснили прежде всего отсутствием ресурсов для их реального выполнения (43%).

84% респондентов отметили, что ранее следовали всем предписанным антиковидным ограничениям. А 88,7% врачей заявили, что рекомендовали соблюдать их своим пациентам.

Среди мер, которые наиболее эффективно снижают показатель заболеваемости, врачи назвали индивидуальную социальную изоляцию (50%), обязательное ношение масок и перчаток (43,4%), тотальный карантин по примеру Китая (31,8%), доступ в общественные места только по QR-коду (20,8%), принудительную вакцинацию всего населения (19,8%), уголовную ответственность за нарушение масочного режима (11,3%). 

Опрос проводился с 10 по 16 августа 2022 г., в нем приняли участие 1627 медиков-специалистов. 

Последние несколько недель в России фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Накануне в стране выявили 35 809 новых случаев заражения СOVID-19. 

Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных