Опрос: 56,6% врачей в России поддержали бы возвращение антиковидных ограничений

Среди мер, которые наиболее эффективно снижают показатель заболеваемости, врачи назвали индивидуальную социальную изоляцию (50%), обязательное ношение масок и перчаток (43,4%), тотальный карантин по примеру Китая (31,8%), доступ в общественные места только по QR-коду (20,8%), принудительную вакцинацию всего населения (19,8%), уголовную ответственность за нарушение масочного режима (11,3%).