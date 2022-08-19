Опрос: 56,6% врачей в России поддержали бы возвращение антиковидных ограничений
При этом 43,4% респондентов выступают против повторного введения мер. Негативное отношение к ограничениям врачи объяснили прежде всего отсутствием ресурсов для их реального выполнения (43%).
84% респондентов отметили, что ранее следовали всем предписанным антиковидным ограничениям. А 88,7% врачей заявили, что рекомендовали соблюдать их своим пациентам.
Среди мер, которые наиболее эффективно снижают показатель заболеваемости, врачи назвали индивидуальную социальную изоляцию (50%), обязательное ношение масок и перчаток (43,4%), тотальный карантин по примеру Китая (31,8%), доступ в общественные места только по QR-коду (20,8%), принудительную вакцинацию всего населения (19,8%), уголовную ответственность за нарушение масочного режима (11,3%).
Опрос проводился с 10 по 16 августа 2022 г., в нем приняли участие 1627 медиков-специалистов.
Последние несколько недель в России фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Накануне в стране выявили 35 809 новых случаев заражения СOVID-19.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
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