Более 10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

«21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 "Урал" Николаевского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.