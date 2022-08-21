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Более 10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

Ведомости

11 человек погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом на трассе в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

«21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 "Урал" Николаевского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна погибли.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что все пассажиры микроавтобуса — граждане Казахстана. По данным агентства, в микроавтобусе, предварительно, находились 18 пассажиров.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных