Более 10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
11 человек погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом на трассе в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
«21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 "Урал" Николаевского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.
По данным правоохранительных органов, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна погибли.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что все пассажиры микроавтобуса — граждане Казахстана. По данным агентства, в микроавтобусе, предварительно, находились 18 пассажиров.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.