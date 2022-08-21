Актер Николай Лебедев умер на 101-м году жизни

Николай Лебедев родился в декабре 1921 г. в Москве. Ушел на фронт пулеметчиком в годы Великой Отечественной войны, попал в плен. После войны вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе. После ее окончания в 1950 г. стал работать в труппе Театра имени Моссовета.