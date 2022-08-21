Актер Николай Лебедев умер на 101-м году жизни
Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет, сообщили в Telegram-канале Театра имени Моссовета.
«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», — говорится в сообщении театра.
Коллектив театра принес соболезнования родным и близким Лебедева.
Николай Лебедев родился в декабре 1921 г. в Москве. Ушел на фронт пулеметчиком в годы Великой Отечественной войны, попал в плен. После войны вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе. После ее окончания в 1950 г. стал работать в труппе Театра имени Моссовета.
Актер снимался в фильмах «Ровесник века», «Доктор Жуков, на выезд!», «В мертвой петле», «Укрощение укротителя», «Не отдавай королеву», «Вечный зов», «Баламут», «Отпуск за свой счет» и других.
В 2018 г. был удостоен звания народного артиста России.