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Актер Николай Лебедев умер на 101-м году жизни

Ведомости

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет, сообщили в Telegram-канале Театра имени Моссовета.

«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», — говорится в сообщении театра.

Коллектив театра принес соболезнования родным и близким Лебедева.

Николай Лебедев родился в декабре 1921 г. в Москве. Ушел на фронт пулеметчиком в годы Великой Отечественной войны, попал в плен. После войны вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе. После ее окончания в 1950 г. стал работать в труппе Театра имени Моссовета.

Актер снимался в фильмах «Ровесник века», «Доктор Жуков, на выезд!», «В мертвой петле», «Укрощение укротителя», «Не отдавай королеву», «Вечный зов», «Баламут», «Отпуск за свой счет» и других.

В 2018 г. был удостоен звания народного артиста России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных