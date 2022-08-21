Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16

Ранее «РИА Новости» сообщали, что в салоне микроавтобуса находились граждане Казахстана. Позже агентство со ссылкой на прокуратуру региона сообщило том, что в ДТП погибли и пострадали граждане Киргизии. Также сообщается, что детей среди погибших нет.