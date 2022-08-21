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Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16

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Количество жертв аварии в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Трое человек, по информации министерства здравоохранения региона, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что в салоне микроавтобуса находились граждане Казахстана. Позже агентство со ссылкой на прокуратуру региона сообщило том, что в ДТП погибли и пострадали граждане Киргизии. Также сообщается, что детей среди погибших нет.

По данным правоохранительных органов, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном. По данным агентства, всего в микроавтобусе было 18 пассажиров.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных