Роскомнадзор призвал книжный союз исключить продажу книг с пропагандой ЛГБТ

До этого глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. Поправки предлагается внести в КоАП. Согласно документу, нарушители закона должны будут заплатить штраф: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 90 дней.