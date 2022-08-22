Роскомнадзор призвал книжный союз исключить продажу книг с пропагандой ЛГБТ
Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с предложением исключить из продажи литературу, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — рассказали агентству в РКН.
В ведомстве подчеркнули, что распространение пропаганды ЛГБТ-отношений не соответствуют традиционным ценностям российского общества. РКН видит в таком поведении опасность как для несовершеннолетних, так и для всего общества.
В ведомстве добавили, что несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ-отношений среди детей, такие материалы все равно им доступны. Именно поэтому в РКН видят необходимость внести «соответствующие изменения в законодательство». Уточняется, что такой проект уже обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, а после был передан депутатам.
18 июля в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан любого возраста. Инициативу в конце июля поддержал РКН. Там отметили, что плашка «18+» зачастую носит лишь формальный характер, но не защищает детей от подобного контента.
До этого глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. Поправки предлагается внести в КоАП. Согласно документу, нарушители закона должны будут заплатить штраф: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 90 дней.
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