Роскомнадзор поддержал запрет на ЛГБТ-пропаганду для всех возрастных категорий

В частности, в комитете предложили расширить ст. 6.21 КоАП и установить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, ужесточить ответственность за пропаганду педофилии, а также запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.