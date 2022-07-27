Роскомнадзор поддержал запрет на ЛГБТ-пропаганду для всех возрастных категорий
Роскомнадзор поддержал введение запрета на ЛГБТ-пропаганду для совершеннолетних жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Марию Бычкову.
По ее словам, запрет на пропаганду ЛГБТ-отношений среди детей носит лишь формальный характер, так как плашка «18+» никак не ограждает несовершеннолетних от просмотра соответствующего контента.
«Считаем необходимым от лица Роскомнадзора ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также сексуальных девиаций, включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие, в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей», — сказала Бычкова.
11 июля депутат Гсодумы Александр Хинштейн сообщил, что комитет по информационной политике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста. «Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно», — отметил Хинштейн.
В частности, в комитете предложили расширить ст. 6.21 КоАП и установить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, ужесточить ответственность за пропаганду педофилии, а также запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
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