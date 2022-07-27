Газета
Общество

Роскомнадзор поддержал запрет на ЛГБТ-пропаганду для всех возрастных категорий

Ведомости

Роскомнадзор поддержал введение запрета на ЛГБТ-пропаганду для совершеннолетних жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Марию Бычкову.

По ее словам, запрет на пропаганду ЛГБТ-отношений среди детей носит лишь формальный характер, так как плашка «18+» никак не ограждает несовершеннолетних от просмотра соответствующего контента. 

«Считаем необходимым от лица Роскомнадзора ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также сексуальных девиаций, включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие, в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей», — сказала Бычкова.

11 июля депутат Гсодумы Александр Хинштейн сообщил, что комитет по информационной политике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста. «Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно», — отметил Хинштейн.

В частности, в комитете предложили расширить ст. 6.21 КоАП и установить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, ужесточить ответственность за пропаганду педофилии, а также запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Комитет Госдумы предложил запретить ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных