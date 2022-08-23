В России создали правкомиссию по ликвидации лесных пожаров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, об этом сообщается на сайте кабмина. Уточняется, что главой правкомиссии стал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России», – сказано в сообщении.
В её состав вошли, в том числе, глава Минприроды Александр Козлов, замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио губернатора Рязанской области Павел Малков и др. Уточняется, что первое заседание правкомиссии состоится сегодня, 23 августа.
Обстановка с лесными пожарами в России остается напряженной, этому способствуют, в том числе, жара и сухие грозы. В частности, накануне в Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Малкова, общая площадь, пройденная огнем, превысила 8000 га. На прошлой неделе смог и запах гари от пожаров в Рязанской области дошли до Москвы, жители жалуются на них до сих пор.
Также накануне МЧС объявило самый высокий класс пожароопасности в Москве, он начал действовать сегодня и продолжится до ночи 25 августа. В эти дни в городе ожидается повышение температуры до +33 градусов.
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