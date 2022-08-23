В России создали правкомиссию по ликвидации лесных пожаров

Обстановка с лесными пожарами в России остается напряженной, этому способствуют, в том числе, жара и сухие грозы. В частности, накануне в Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Малкова, общая площадь, пройденная огнем, превысила 8000 га. На прошлой неделе смог и запах гари от пожаров в Рязанской области дошли до Москвы, жители жалуются на них до сих пор.