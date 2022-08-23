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Общество

В России создали правкомиссию по ликвидации лесных пожаров

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, об этом сообщается на сайте кабмина. Уточняется, что главой правкомиссии стал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России», – сказано в сообщении.

В её состав вошли, в том числе, глава Минприроды Александр Козлов, замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио губернатора Рязанской области Павел Малков и др. Уточняется, что первое заседание правкомиссии состоится сегодня, 23 августа.

Обстановка с лесными пожарами в России остается напряженной, этому способствуют, в том числе, жара и сухие грозы. В частности, накануне в Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Малкова, общая площадь, пройденная огнем, превысила 8000 га. На прошлой неделе смог и запах гари от пожаров в Рязанской области дошли до Москвы, жители жалуются на них до сих пор.

Также накануне МЧС объявило самый высокий класс пожароопасности в Москве, он начал действовать сегодня и продолжится до ночи 25 августа. В эти дни в городе ожидается повышение температуры до +33 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных