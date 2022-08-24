ФСИН заявила, что российские изоляторы заполнены на 96%
Российские изоляторы заполнены на 96%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСИН России.
Отмечается, что по состоянию на 1 августа в СИЗО содержатся 114 172 человека. При этом изоляторы рассчитаны в общей сложности на 118 495 человек.
«Общий лимит наполнения не превышен. Это число меньше общего лимита наполнения на 4%», — подчеркнули в ведомстве. В федеральной службе уточнили, что в мае ситуация была хуже: тогда в российских СИЗО содержалось на 545 человек больше.
Однако в конце июля член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова проверили условия содержания людей в «Матросской Тишине» (СИЗО-1 Москвы) и заявили, что изолятор переполнен на 43%. По словам Меркачевой, в СИЗО содержится 600 «лишних» заключенных, хотя «официально говорят про меньшее количество». Администрация СИЗО пообещала решить проблему, но никто не знает, куда переселить людей, уточнила правозащитница.
Меркачева рассказала, что раньше проблему с переполненностью изоляторов решали переводами арестантов в соседние регионы. Но теперь «забиты буквально все СИЗО». Правозащитница связала это с ростом числа арестов по тем делам, по которым раньше назначали домашний арест или подписку о невыезде. В частности, речь идет об экономических преступлениях и даже мелких кражах.
Как рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, переполненность СИЗО Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается с прошлого года. Однако член петербургской ОНК Андрей Малков уточнил, что проблему решили, открыв изолятор «Кресты-2». Последние проверки не выявили «перелимита».
В региональном управлении ФСИН Ставропольского края признают, что в некоторых СИЗО содержатся «лишние» 700 человек. В управлении ФСИН Краснодарского края отметили лишь, что принимают меры, чтобы не допустить переполненности.
Отмечается, что ранее наибольшее превышение лимита было зафиксировано в изоляторах Ростовской области. Однако сегодня, по словам главы местной ОНК Игоря Омельченко, можно говорить только о «небольшом» превышении.
В крымских СИЗО свободных мест «нет и не было с мая», рассказали газете в местной ОНК. В комиссии утверждают, что в главной тюрьме полуострова в Симферополе вместо 800 с лишним подсудимых содержится едва ли не в два раза больше людей. Правозащитники Иркутской области также жалуются на переполненные изоляторы, однако региональное управление ФСИН заверяет, что «мест хватает».
В Алтайском крае, Томской и Челябинской областях, Бурятии, Дагестане и Владивостоке ФСИН укладываются в действующие лимиты арестантов СИЗО, сообщили в региональных управлениях ведомства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса