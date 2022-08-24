ФСИН заявила, что российские изоляторы заполнены на 96%

В крымских СИЗО свободных мест «нет и не было с мая», рассказали газете в местной ОНК. В комиссии утверждают, что в главной тюрьме полуострова в Симферополе вместо 800 с лишним подсудимых содержится едва ли не в два раза больше людей. Правозащитники Иркутской области также жалуются на переполненные изоляторы, однако региональное управление ФСИН заверяет, что «мест хватает».