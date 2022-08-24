В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

Накануне украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка. В результате были повреждены гостиница Central и здание администрации главы ДНР, где возник пожар. Сначала в теробороне сообщили о гибели двух мирных жителей, позже стало известно еще об одном погибшем.