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В Донецке после обстрела загорелся ТЦ «Галактика»

Ведомости

В Донецке после обстрела горит торговый центр «Галактика», сообщает МЧС ДНР в своем Telegram-канале. Отмечается, что здание пострадало в результате попадания «взрывоопасного предмета».

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 5000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил всю площадь здания.

«На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается», – уточнил начальник службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что персонал торгового центра был эвакуирован, по предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрелов были повреждены фасад и кровля здания, загорелись поддоны со стройматериалами.

Накануне украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка. В результате были повреждены гостиница Central и здание администрации главы ДНР, где возник пожар. Сначала в теробороне сообщили о гибели двух мирных жителей, позже стало известно еще об одном погибшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных