МВД объявило вознаграждение за помощь в поимке командиров «Азова»
МВД объявило о вознаграждении в 1 млн руб. за содействие поимке двух командиров батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) – Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом сообщает «МВД медиа».
Немичев и Величко обвиняются в совершении преступления по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Согласно данным базы МВД, Величко родился в 1994 г., Немичев — в 1996 г., оба уроженцы Харьковской области Украины.
По данным предварительного следствия, подозреваемые пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Немичев и Величко объявлены в международный розыск. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в МВД.
О розыске двух командиров «Азова» МВД объявило еще 19 мая, писал РБК. Следственный комитет России уточнял, что Немичев и Величко причастны к посягательству на жизнь по меньшей мере восьми российских военнослужащих «путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия».
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