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МВД объявило вознаграждение за помощь в поимке командиров «Азова»

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МВД объявило о вознаграждении в 1 млн руб. за содействие поимке двух командиров батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) – Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом сообщает «МВД медиа».

Немичев и Величко обвиняются в совершении преступления по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Согласно данным базы МВД, Величко родился в 1994 г., Немичев — в 1996 г., оба уроженцы Харьковской области Украины.

По данным предварительного следствия, подозреваемые пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Немичев и Величко объявлены в международный розыск. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в МВД.

О розыске двух командиров «Азова» МВД объявило еще 19 мая, писал РБК. Следственный комитет России уточнял, что Немичев и Величко причастны к посягательству на жизнь по меньшей мере восьми российских военнослужащих «путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных