МВД объявило вознаграждение за помощь в поимке командиров «Азова»

О розыске двух командиров «Азова» МВД объявило еще 19 мая, писал РБК. Следственный комитет России уточнял, что Немичев и Величко причастны к посягательству на жизнь по меньшей мере восьми российских военнослужащих «путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия».