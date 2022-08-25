Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии
Защита лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука подала в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа в размере 50 000 руб. за дискредитацию военных. Об этом адвокат певца Александр Передрук сообщил «РИА Новости».
«Жалоба подана», – сказал Передрук.
16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. Сам Шевчук на заседание не явился, сославшись на плохое самочувствие.
Адвокат музыканта настаивал на прекращении дела из-за «отсутствия доказательств вины» Шевчука. По словам Передрука, лингвисты сделали вывод, что из материалов полиции невозможно провести точный анализ слов музыканта. Правоохранительные органы отмечали, что слова лидера ДДТ, которые могли дискредитировать российских военных, услышали 8000 человек на концерте.
Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.
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