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Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии

Ведомости

Защита лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука подала в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа в размере 50 000 руб. за дискредитацию военных. Об этом адвокат певца Александр Передрук сообщил «РИА Новости».

«Жалоба подана», – сказал Передрук.

16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. Сам Шевчук на заседание не явился, сославшись на плохое самочувствие.

Адвокат музыканта настаивал на прекращении дела из-за «отсутствия доказательств вины» Шевчука. По словам Передрука, лингвисты сделали вывод, что из материалов полиции невозможно провести точный анализ слов музыканта. Правоохранительные органы отмечали, что слова лидера ДДТ, которые могли дискредитировать российских военных, услышали 8000 человек на концерте.

Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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