Суд признал законным арест депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005 – 2010) и губернатором области (2010 – 2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признал и не явился на оглашение приговора.