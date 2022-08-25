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Суд признал законным арест депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ведомости

Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать бывшего депутата Государственной думы Вадима Белоусова на 10 лет колонии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Людмилу Айвар.

«Суд отклонил нашу апелляционную жалобу», – сказала она.

2 августа Мосгорсуд признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. Также суд признал виновной и тещу депутата Маргариту Бутакову.

Гособвинение требовало для Белоусова 14 лет колонии строгого режима с запретом права занимать должности на госслужбе на 15 лет, а также штраф в размере 500 млн руб. 3 августа Мосгорсуд назначил ему срок лишения свободы 10 лет и штраф 500 млн руб. Депутата также лишили медали «За заслуги перед Отечеством».

Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005 – 2010) и губернатором области (2010 – 2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признал и не явился на оглашение приговора.

19 августа МВД России объявило в розыск депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, писал «Интерфакс». Карточка с данными Белоусова появилась в базе розыска на сайте министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных