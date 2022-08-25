Суд признал законным арест депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Первый апелляционный суд признал законным решение арестовать бывшего депутата Государственной думы Вадима Белоусова на 10 лет колонии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Людмилу Айвар.
«Суд отклонил нашу апелляционную жалобу», – сказала она.
2 августа Мосгорсуд признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. Также суд признал виновной и тещу депутата Маргариту Бутакову.
Гособвинение требовало для Белоусова 14 лет колонии строгого режима с запретом права занимать должности на госслужбе на 15 лет, а также штраф в размере 500 млн руб. 3 августа Мосгорсуд назначил ему срок лишения свободы 10 лет и штраф 500 млн руб. Депутата также лишили медали «За заслуги перед Отечеством».
Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005 – 2010) и губернатором области (2010 – 2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признал и не явился на оглашение приговора.
19 августа МВД России объявило в розыск депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, писал «Интерфакс». Карточка с данными Белоусова появилась в базе розыска на сайте министерства.
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