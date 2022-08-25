Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года
Воздух на метеостанции ВДНХ в Москве к 13:00 25 августа прогрелся до 30,8 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.
Температура стала рекордной за последние 34 года. 25 августа столбик термометра не поднимался выше 29,3 градуса с 1988 г. Год назад в этот день температура в столице составляла 17 градусов.
Абсолютный рекорд этого дня был установлен в Москве в 1897 г. Тогда воздух прогрелся до 33,9 градуса.
Накануне в пресс-службе столичного МЧС предупредили об аномальной жаре, которая продлится в Москве с 24 по 29 августа. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. В МЧС москвичам посоветовали не пренебрегать головными уборами и пить больше воды.
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