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Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года

Ведомости

Воздух на метеостанции ВДНХ в Москве к 13:00 25 августа прогрелся до 30,8 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Температура стала рекордной за последние 34 года. 25 августа столбик термометра не поднимался выше 29,3 градуса с 1988 г. Год назад в этот день температура в столице составляла 17 градусов.

Абсолютный рекорд этого дня был установлен в Москве в 1897 г. Тогда воздух прогрелся до 33,9 градуса.

Накануне в пресс-службе столичного МЧС предупредили об аномальной жаре, которая продлится в Москве с 24 по 29 августа. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. В МЧС москвичам посоветовали не пренебрегать головными уборами и пить больше воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных