Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года

Накануне в пресс-службе столичного МЧС предупредили об аномальной жаре, которая продлится в Москве с 24 по 29 августа. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. В МЧС москвичам посоветовали не пренебрегать головными уборами и пить больше воды.