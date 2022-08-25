Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации армии
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
25 августа в 16:00 по местному времени (14:00 мск) в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дела в отношении Ройзмана. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. Как стало известно ранее, следствие попросило об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.
«Прогнозов [по сегодняшнему суду] нет. Нет, конечно [вину не признаю]», – ответил Ройзман на вопросы журналистов.
Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. Изначально сообщалось, что экс-мэра Екатеринбурга доставят в Москву для проведения следственных действий. Позже стало известно, что Ройзмана не повезут в столицу, судебное заседание состоится в Екатеринбурге.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание бывшего мэра, отметив «непростые отношения» между ними. «Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», – сказал Куйвашев.
Весной общественного деятеля трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
В мае он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.
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