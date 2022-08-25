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ФСБ задержала мошенников, которые продавали «госдолжности» за деньги

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали группу мошенников, которые за деньги предлагали жертвам содействие в назначении на государственные должности, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следствие считает, что организатор преступной группы Игорь Девятов со своими четырьмя подельниками использовали вымышленные имена, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти России. Так, от одной из жертв они получили не менее 180 млн руб. за содействие с назначением на государственную должность, а также получении его компанией в собственность находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку.

Главное следственное управление МВД России по Московской области возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В их квартирах нашли денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных