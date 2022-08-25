ФСБ задержала мошенников, которые продавали «госдолжности» за деньги

Следствие считает, что организатор преступной группы Игорь Девятов со своими четырьмя подельниками использовали вымышленные имена, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти России. Так, от одной из жертв они получили не менее 180 млн руб. за содействие с назначением на государственную должность, а также получении его компанией в собственность находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку.