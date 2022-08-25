ФСБ задержала мошенников, которые продавали «госдолжности» за деньги
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали группу мошенников, которые за деньги предлагали жертвам содействие в назначении на государственные должности, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Следствие считает, что организатор преступной группы Игорь Девятов со своими четырьмя подельниками использовали вымышленные имена, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти России. Так, от одной из жертв они получили не менее 180 млн руб. за содействие с назначением на государственную должность, а также получении его компанией в собственность находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку.
Главное следственное управление МВД России по Московской области возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В их квартирах нашли денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн руб.
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