Володин назвал вступающие в силу с 1 сентября изменения в законодательстве
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы в России вступят в силу в сентябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Прежде всего, учителей российских школ с 1 сентября освободят от заполнения лишних документов. По словам спикера Госдумы, это сделано для того, чтобы «преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту».
Еще один закон касается защиты персональных данных. «Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 000 руб. Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок», – написал Володин.
В сентябре также вступит в силу закон в сфере рекламы. «Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете со следующего месяца должна будет иметь пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории», – говорится в сообщении.
Также, согласно одному из новых законов, на отдельные виды технически сложных товаров, в том числе на смартфоны, с сентября будет предустанавливаться российский магазин приложений. Кроме того, с сентября условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, не будут применяться судами. Это, например, договоренности, которые предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.
В сентябре вступит в силу закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире. Согласно новым правилам, доля квартиры не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника.
Другой закон вводит положение об «окрашивании» экологических платежей в региональных бюджетах для их целевого использования. «Средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде», – говорится в сообщении.