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Володин назвал вступающие в силу с 1 сентября изменения в законодательстве

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы в России вступят в силу в сентябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Прежде всего, учителей российских школ с 1 сентября освободят от заполнения лишних документов. По словам спикера Госдумы, это сделано для того, чтобы «преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту».

Еще один закон касается защиты персональных данных. «Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 000 руб. Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок», – написал Володин.

В сентябре также вступит в силу закон в сфере рекламы. «Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете со следующего месяца должна будет иметь пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории», – говорится в сообщении.

Также, согласно одному из новых законов, на отдельные виды технически сложных товаров, в том числе на смартфоны, с сентября будет предустанавливаться российский магазин приложений. Кроме того, с сентября условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, не будут применяться судами. Это, например, договоренности, которые предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.

В сентябре вступит в силу закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире. Согласно новым правилам, доля квартиры не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника.

Другой закон вводит положение об «окрашивании» экологических платежей в региональных бюджетах для их целевого использования. «Средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных