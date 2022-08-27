Володин назвал вступающие в силу с 1 сентября изменения в законодательстве

Также, согласно одному из новых законов, на отдельные виды технически сложных товаров, в том числе на смартфоны, с сентября будет предустанавливаться российский магазин приложений. Кроме того, с сентября условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, не будут применяться судами. Это, например, договоренности, которые предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.