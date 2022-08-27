Помощница Аллы Пугачевой подтвердила возвращение певицы в Россию
Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.
«Алла Борисовна приехала [в Россию] уже давно», — сказала она. Уточняется, что выступлений певица не планирует.
27 августа дизайнер Игорь Гуляев в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией) опубликовал видео, где артистка заявила о возвращении в страну. «Уже давно, просто никак не могла собраться», — сказала она.
Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала с семьей в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Максим Галкин высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.