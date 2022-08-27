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Помощница Аллы Пугачевой подтвердила возвращение певицы в Россию

Ведомости

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.

«Алла Борисовна приехала [в Россию] уже давно», — сказала она. Уточняется, что выступлений певица не планирует.

27 августа дизайнер Игорь Гуляев в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией) опубликовал видео, где артистка заявила о возвращении в страну. «Уже давно, просто никак не могла собраться», — сказала она.

Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала с семьей в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Максим Галкин высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных