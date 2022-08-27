В Москве умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Военный журналист, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение», капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин умер в Москве в возрасте 50 лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на его коллегу, заместителя главного редактора «Независимой газеты» Андрея Ваганова.
Уточняется, что неделю назад Литовкин попал в больницу, а в последние дни был в искусственной коме. «Примерно семь дней назад он неожиданно попал в больницу. Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», — сказал Ваганов.
Он не назвал причину смерти журналиста, только уточнил, что это «не ковид, какое-то внутреннее заболевание».
Дмитрий Литовкин работал корреспондентом в изданиях «Красная звезда», «Известия», журнале «Ядерный контроль ПИР-центра». Журналист сотрудничал с ТАСС и телеканалами «Звезда» и «Царьград». Работал в горячих точках. Его отец, Виктор Литовкин, также был военным журналистом и писателем.