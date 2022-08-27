В Москве умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Уточняется, что неделю назад Литовкин попал в больницу, а в последние дни был в искусственной коме. «Примерно семь дней назад он неожиданно попал в больницу. Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», — сказал Ваганов.