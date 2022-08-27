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Телеведущая Юлия Барановская попала под ночной обстрел в Донбассе

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Гостиница Park Inn в Донецке, в которой находилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел, сообщает ТАСС со ссылкой на ее директора Петро Шекшеева.

«Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут. … С Юлей все в порядке», — сказал он.

Шекшеев уточнил, что телеведущая работала в Донецке над проектом «Женщины Донбасса».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных