Телеведущая Юлия Барановская попала под ночной обстрел в Донбассе
Гостиница Park Inn в Донецке, в которой находилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел, сообщает ТАСС со ссылкой на ее директора Петро Шекшеева.
«Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут. … С Юлей все в порядке», — сказал он.
Шекшеев уточнил, что телеведущая работала в Донецке над проектом «Женщины Донбасса».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.