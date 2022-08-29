Нарисовавшего на картине глаза экс-охранника приговорили к исправительным работам

Позже выяснилось, что это сделал бывший охранник Васильев. Он свою вину полностью признал. С его слов, подрисовать картине глаза его попросили подростки, якобы он слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Однако на кадрах с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, вокруг никого не было: Васильев в пустом зале подошел к картине Лепорской, достал ручку, оглянулся и начал рисовать на полотне, после чего медленно отошел. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина ответить не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.