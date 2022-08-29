Нарисовавшего на картине глаза экс-охранника приговорили к исправительным работам
Суд в Екатеринбурге назначил 180 часов исправительных работ бывшему охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, который испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, пририсовав изображенным на ней людям глаза, передает агентство «РИА Новости».
Изначально обвинение просило для Васильева 250 часов исправительных работ, но в итоге ему были назначены 180 часов, а также принудительное лечение у психиатра. Сам подсудимый на заседание не явился. До этого были рассмотрены медицинские документы мужчины, зачитывались его показания о том, что он имеет инвалидность и нуждается в амбулаторном лечении у психиатра.
Инцидент произошел вечером 7 декабря, на тот момент неизвестный нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин Центре». Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вандализме и порче имущества в общественном месте (ч. 1 ст. 214 УК РФ). По этой статье наказание предусмотрено в виде штрафа, исправительных работ или ареста до трех месяцев.
Позже выяснилось, что это сделал бывший охранник Васильев. Он свою вину полностью признал. С его слов, подрисовать картине глаза его попросили подростки, якобы он слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Однако на кадрах с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, вокруг никого не было: Васильев в пустом зале подошел к картине Лепорской, достал ручку, оглянулся и начал рисовать на полотне, после чего медленно отошел. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина ответить не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.
На прошлом заседании 26 августа адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сообщил, что Васильев уже отправил извинения о содеянном на электронную почту Третьяковской галереи и пожертвовал в фонд учреждения 5000 руб., половину своей пенсии. Также он отметил, что сейчас картина полностью отреставрирована.
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