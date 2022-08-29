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В России выявили 39 658 новых случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

Число заражений коронавирусом за сутки в России составило 39 658, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Число заболеваний по сравнению с прошлой неделей выросло на 21,2%.

За прошедшие сутки умерло 77 человек, выздоровело 24 890, госпитализировано 1988. Больше всего заражений наблюдается в Москве — 5157 случаев, Санкт-Петербурге — 3842, Московской (1804), Самарской (1337), Свердловской (1219) и Нижегородской (1034) областях. В остальных регионах России наблюдается менее 1000 зараженных за сутки.

При этом по сравнению с данными за прошлую неделю число госпитализаций в пересчете на 100 000 жителей выросло на 21,1%.

Днем ранее в стране было зафиксировано 46 857 случаев болезни и 83 смерти от ее последствий. С начала пандемии всего было выявлено более 19,4 млн случаев заражения и 384 160 смертей. Число заражений выросло в 82 регионах, число госпитализаций — в 70.

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. 

Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение прекратить публикацию еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным (на 12 августа) коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных