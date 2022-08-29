В России выявили 39 658 новых случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране было зафиксировано 46 857 случаев болезни и 83 смерти от ее последствий. С начала пандемии всего было выявлено более 19,4 млн случаев заражения и 384 160 смертей. Число заражений выросло в 82 регионах, число госпитализаций — в 70.