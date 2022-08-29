В России выявили 39 658 новых случаев COVID-19 за сутки
Число заражений коронавирусом за сутки в России составило 39 658, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Число заболеваний по сравнению с прошлой неделей выросло на 21,2%.
За прошедшие сутки умерло 77 человек, выздоровело 24 890, госпитализировано 1988. Больше всего заражений наблюдается в Москве — 5157 случаев, Санкт-Петербурге — 3842, Московской (1804), Самарской (1337), Свердловской (1219) и Нижегородской (1034) областях. В остальных регионах России наблюдается менее 1000 зараженных за сутки.
При этом по сравнению с данными за прошлую неделю число госпитализаций в пересчете на 100 000 жителей выросло на 21,1%.
Днем ранее в стране было зафиксировано 46 857 случаев болезни и 83 смерти от ее последствий. С начала пандемии всего было выявлено более 19,4 млн случаев заражения и 384 160 смертей. Число заражений выросло в 82 регионах, число госпитализаций — в 70.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение прекратить публикацию еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным (на 12 августа) коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%.
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