В России за сутки выявили 46 857 новых случаев коронавируса

Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение прекратить публикацию еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным (на 12 августа) коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%.