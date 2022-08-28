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В России за сутки выявили 46 857 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировано 46 857 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Количество госпитализаций по сравнению с 27 августа снизилось на 46,3% и составило 2340 человек.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций наблюдается в шести регионах, в 75 субъектах отмечается их снижение, еще в четырех регионах ситуация не изменилась. 

За последние 24 часа от коронавируса выздоровело 28 223 человека, что на 13,5% меньше в сравнении с показателями субботы. За сутки от заболевания скончались 83 человека.

Наибольшее число новых заболевших COVID-19 отмечено в Москве (+6451), Санкт-Петербурге (+4269), Московской (+2868), Свердловской (+1123) и Нижегородской (+1217) областях.

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Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. 

Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение прекратить публикацию еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным (на 12 августа) коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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