В ВОЗ сообщили об 1 млн смертей от коронавируса в мире с начала года
Более 1 млн человек во всем мире умерли с начала года из-за COVID-19, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«На этой неделе мы перешагнули трагическую отметку в 1 млн зарегистрированных смертей в этом году», – приводит его слова пресс-служба организации.
Такая печальная статистика не позволяет утверждать, что человечество «учится жить» с COVID-19, заметил Гебрейесус, вновь призвав все страны активнее проводить вакцинацию, особенно сотрудников здравоохранения, пожилых людей и граждан в зоне риска. Общая доля вакцинированных приближается к отметке 70%, добавил он.
Вместе с тем последние полгода многие страны нарастили темпы вакцинации, особенно в Африке, обратил внимание глава ВОЗ, на данный момент лишь 10% стран в мире имеют менее 10% вакцинированного населения.
Ранее сегодня ВОЗ сообщила, что заболеваемость коронавирусом за неделю в мире упала на 9%, а смертность снизилась на 15%. Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемости COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке – 25%, Европе – 20% и Америке – 18%. Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе – 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.
Заболеваемость в России продолжает расти. За последние сутки в стране выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне. По данным на 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.
Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.
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