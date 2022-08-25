В ВОЗ сообщили об 1 млн смертей от коронавируса в мире с начала года

Ранее сегодня ВОЗ сообщила, что заболеваемость коронавирусом за неделю в мире упала на 9%, а смертность снизилась на 15%. Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемости COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке – 25%, Европе – 20% и Америке – 18%. Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе – 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.