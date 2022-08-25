ВОЗ сообщила о снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID-19

Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.