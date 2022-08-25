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ВОЗ сообщила о снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID-19

Ведомости

За неделю заболеваемость от коронавируса в мире упала на 9%, а смертность снизилась на 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемостью COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке – 25%, Европе – 20% и Америке – 18%.

В некоторых странах фиксируется меньше заражений коронавирусом из-за изменения в стратегиях тестирования: меньше тестов – меньше отмеченных заболеваний, сказали в ВОЗ.

Всего за неделю в мире было выявлено 5,3 млн новых случаев заражения коронавирусном. При этом во всем мире количество смертей уменьшилось, кроме Африки – там зафиксирован рост на 183%. В Тихоокеанском регионе – на 8%.

Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе – 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Заболеваемость в России продолжает расти. За последние сутки в стране выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне. По данным на 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.

Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных