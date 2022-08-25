ВОЗ сообщила о снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID-19
За неделю заболеваемость от коронавируса в мире упала на 9%, а смертность снизилась на 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемостью COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке – 25%, Европе – 20% и Америке – 18%.
В некоторых странах фиксируется меньше заражений коронавирусом из-за изменения в стратегиях тестирования: меньше тестов – меньше отмеченных заболеваний, сказали в ВОЗ.
Всего за неделю в мире было выявлено 5,3 млн новых случаев заражения коронавирусном. При этом во всем мире количество смертей уменьшилось, кроме Африки – там зафиксирован рост на 183%. В Тихоокеанском регионе – на 8%.
Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе – 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.
Заболеваемость в России продолжает расти. За последние сутки в стране выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне. По данным на 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.
Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.
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