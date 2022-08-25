В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом.
По данным на 11:00 мск 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71 человек. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.
В Москве за сутки выявили 8874 новых случая заболевания, 25 человек умерли, 409 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 4423 человека, погибли 19, госпитализированы – 222. В Московской области заболели 2958 человек, были госпитализированы 210, умер 1 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболели 1288 человек, Ростовской области (1138) и Пермском крае (1058).
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.
Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение прекратить публикацию еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным на 12 августа, коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%.
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