В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 8874 новых случая заболевания, 25 человек умерли, 409 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 4423 человека, погибли 19, госпитализированы – 222. В Московской области заболели 2958 человек, были госпитализированы 210, умер 1 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболели 1288 человек, Ростовской области (1138) и Пермском крае (1058).